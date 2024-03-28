Самая большая проблема наших спортсменов - это высокомерие - Хаял Джаниев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в эфир вышел очередной выпуск программы "İdman Bizdə".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на idman.biz, новым гостем программы стал азербайджанский боец ​​ММА Хаял Джаниев.

Гость прокомментировал свой следующий поединок и поделился планами на будущее.

Он также рассказал о развитии смешанных видов единоборств в Азербайджане и отметил основные проблемы в этом направлении.

Представляем вниманию читателей видеоверсию интервью:

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