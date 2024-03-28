Самая большая проблема наших спортсменов - это высокомерие - Хаял Джаниев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в эфир вышел очередной выпуск программы "İdman Bizdə".
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на idman.biz, новым гостем программы стал азербайджанский боец ММА Хаял Джаниев.
Гость прокомментировал свой следующий поединок и поделился планами на будущее.
Он также рассказал о развитии смешанных видов единоборств в Азербайджане и отметил основные проблемы в этом направлении.
Представляем вниманию читателей видеоверсию интервью:
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