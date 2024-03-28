Подписан протокол между министерством молодежи и спорта Азербайджана и Молодежным форумом ОИС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 марта между министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества был подписан протокол об обязательствах по проведению международной программы "Шуша - молодежная столица ОИС - 2024".

Как сообщает Trend, документ подписали министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов и президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан.

В церемонии подписания приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, начальник отдела по работе с молодежью министерства Рамиль Джаббаров, генеральный секретарь Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Расул Омаров, представители министерства молодежи и спорта и Молодежного форума Организации исламского сотрудничества.

После мероприятия состоялась пресс-конференция с участием министра молодежи и спорта Фарида Гайыбова и президента Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Тахи Айхана.

Отметим, что в Шуше, выбранной 10-й "Молодежной столицей" ОИС, планируется провести более 12 масштабных офлайн- и онлайн-мероприятий, которые охватят все сферы жизни и развития молодежи стран исламского мира в соответствии с направлениями науки, культуры, спорта, предпринимательства, социальной инженерии, образования и творческих индустрий.

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