Организовано торжественное мероприятие по случаю 105-летия органов безопасности Азербайджана (ФОТО)

БАКУ Trend/ - Исполняется 105-я годовщина создания органов безопасности Азербайджана. На основании Распоряжения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева от 23 марта 1997 года ежегодно 28 марта отмечается как профессиональный праздник сотрудников органов безопасности, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Службы государственной безопасности (СГБ).

В связи с этим начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники службы пришли на Аллею почетного захоронения, где с глубоким почтением отдали дань светлой памяти почетному руководителю органов безопасности Азербайджана, гениальной личности Гейдару Алиеву, который 25 лет своей содержательной жизни посвятил доблестному служению в этих органах, возложили к его могиле венок и цветы.

Они также посетили могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы.

Затем сотрудники СГБ посетили на Шехидляр хиябаны могилы отважных сынов Родины, отдавших жизнь за независимость Азербайджана, в том числе сотрудников органов безопасности, проявивших личное мужество и ставших шехидами. От имени службы был возложен венок к мемориалу «Вечный огонь».

Далее в Центре культуры СГБ состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику, с участием сотрудников и ветеранов службы. После объявления церемонии открытой минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, прозвучал государственный гимн.

Вслед за этим был показан документальный фильм «Особая служба», повествующий о 105-летней истории органов безопасности Азербайджана.

Начальник СГБ, генерал-полковник Али Нагиев, выступая на мероприятии со вступительной речью, сделал экскурс в 105-летнюю историю органов безопасности подробно говорил о становлении данных органов во времена Азербайджанской Демократической Республики, их деятельности в советский период и формировании спецслужб современного Азербайджана после обретения независимости.

Коснувшись неоценимых заслуг великого лидера Гейдара Алиева в истории органов безопасности, начальник службы подчеркнул незаменимую роль гениального руководителя в осуществлении такого тяжелого и сложного для того времени процесса, как комплектование состава данного института национальными кадрами, отметил его чуткий подход к вопросам формирования кадрового потенциала спецслужб, улучшения условий работы и быта сотрудников, рассказал о его несоизмеримой деятельности в этом направлении.

Он выразил уверенность в том, что органы безопасности, уже вступившие в новый этап под руководством Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и впредь будут достойно выполнять поставленные перед ними задачи, а также рассказал о деятельности СГБ в последние годы.

Али Нагиев констатировал, что после полного восстановления благодаря нерушимой политической воле главы государства и военной мощи нашей армии территориальной целостности и суверенитета страны перед органами безопасности Азербайджана стоят новые вызовы, подчеркнул провокационную и разведывательно-диверсионную деятельность некоторых кругов, пытающихся изменить сложившуюся в регионе ситуацию в свою пользу и желающих вновь превратить регион в очаг конфликта, их попытки создания шпионской сети и реализации различных планов, рассчитанных на подрыв национальной безопасности нашей страны. Было отмечено, что СГБ, мобилизовав все силы и средства для преодоления подобных угроз против безопасности нашей республики, будет и впредь уверенно продолжать борьбу с подобными фактами.

Начальник службы Али Нагиев сообщил, что, как очередное проявление особого внимания и заботы Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева об органах безопасности, соответствующим Распоряжением главы государства группа сотрудников СГБ по случаю 105-й годовщины создания органов безопасности и профессионального праздника была удостоена высших воинских званий и высоких государственных наград. Передав за это от имени личного состава признательность Президенту Ильхаму Алиеву, он выразил твердую уверенность в том, что сотрудники службы оправдают оказанное доверие.

Затем мероприятие было продолжено выступлениями сотрудников и ветеранов органов безопасности.

По окончании официальной части церемонии было зачитано обращение от имени личного состава СГБ Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

В художественной части мероприятия была представлена концертная программа в исполнении известных деятелей культуры и искусства.