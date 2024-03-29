БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ужесточаются наказания для физических лиц, нарушающих требования режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, за нарушение установленного особого режима в приобретении, продаже и распределении товаров повседневного спроса и продуктов питания физические лица будут оштрафованы на сумму от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти манатов или наложены административные аресты на срок до одного месяца, если применение этих мер с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя будет сочтено недостаточным, на должностных лиц будет наложен штраф в размере от трехсот пятидесяти до шестисот манатов, а на юридических лиц - от тысячи пятисот до двух тысяч пятисот манатов.

Согласно действующему кодексу, за нарушение установленного особого режима в приобретении, продаже и распределении товаров повседневного спроса и продуктов питания предусмотрен штраф для физических лиц в размере от сорока до восьмидесяти манатов или административный арест на срок до пятнадцати дней, если применение указанных мер с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя будет сочтено недостаточным, для должностных лиц в размере от трехсот пятидесяти до пятисот манатов, для юридических лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот манатов.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!