Продлен срок ареста бывшего депутата парламента Азербайджана Назима Бейдемирли

БАКУ /Trend/ - В отношении бывшего депутата Милли Меджлиса (парламент) Назима Бейдемирли, обвиняемого в вымогательстве, рассмотрено представление о продлении срока его ареста.

Как сообщает в пятницу Trend, сегодня в Наримановском районном суде города Баку на процессе под председательством судьи Хафиза Кямранова было обеспечено представление, на основе которого срок ареста Назима Бейдемирли был продлен на 1 месяц.

Отметим, что бывшему депутату Назиму Бейдемирли было предъявлено обвинение по статье 182.2.4 (вымогательство с угрозами, совершенное в целях получения имущества в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

Позже следственным органом в отношении Назима Бейдемирли было выдвинуто новое обвинение по статье 182.2.2 - повторное вымогательство.

Назим Бейдемирли был привлечен к следствию на основании обращения гражданина. Было отмечено, что, обратившись в полицию, гражданин заявил о том, что Н. Бейдемирли потребовал у него 50 тысяч манатов в обмен на компрометирующие его снимки. Несмотря на то, что гражданин дал Н.Бейдемирли сумму в размере 10 тысяч манатов, последний заявил, что пока не получит всю сумму, будет шантажировать семью заявителя этими снимками.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!