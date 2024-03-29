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Концентрация пыли в воздухе в Баку превышает норму

Общество Материалы 29 марта 2024 16:36 (UTC +04:00)
Концентрация пыли в воздухе в Баку превышает норму

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня, начиная со второй половины дня, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода, сообщает в пятницу Trend.

По словам ведущего специалиста Национальной гидрометеорологической службы Лейлы Мадатовой, в настоящее время количество пыли в воздухе, по данным автоматических станций, превышает норму в 1,2 раза.

Согласно спутниковым снимкам, причиной этого является пыльный туман, который приносят южные ветры над Каспийским морем.

Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение следующих двух дней.

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