Изменение в составе "Нефтчи" перед ответным матчем с "Карабахом"

БАКУ /Trend/ - В составе "Нефтчи" на ответном матче против "Карабаха" в полуфинале Кубка Азербайджана ожидается изменение.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, Эдди Исрафилов пропустит выездной матч.

32-летний полузащитник был дисквалифицирован. В первом матче против "Карабаха" (0:4) он получил желтую карточку. Из-за того, что ранее, в выездном матче 1/4 финала с "Сумгайытом" (3:2) Эдди Исрафилов также получил "горчичник", он пропустит следующую игру.

Отметим, что матч, который пройдет в рамках ответных игр полуфинала между "Карабахом" и "Нефтчи", состоится 24 апреля.

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