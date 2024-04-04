Приведут ли новые правила в сфере такси к увеличению импорта автомобилей?

БАКУ /Trend/ - Введение новых правил в сфере деятельности такси увеличит импорт автомобилей в Азербайджан.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Он отметил, что в целом наблюдается рост импорта автомобилей в Азербайджан.

"В 2023 году было импортировано более 95 тысяч автомобилей, а в 2022 году эта цифра превысила 74 тысячи. Даже несмотря на введение ограничений касательно года выпуска автомобилей, импорт автомобилей вырос", - сказал он.

Депутат отметил, что прогнозируется дальнейший рост импорта автомобилей, а автомобили с очень старым годом выпуска подешевеют.

"Введение новых правил также создаст спрос на автомобили, которые являются новыми по году выпуска и стоят до 20 тысяч манатов, что будет стимулировать импорт. Поэтому ожидается, что новые правила в отношении такси повлияют на импорт автомобилей", - сказал Байрамов.

Отметим, что Кабинет министров утвердил "Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!