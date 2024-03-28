В Азербайджане установлены новые требования к автотранспорту для регулярных пассажироперевозок

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси".

Как сообщает Trend, "Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси" устанавливают правовые основы технических показателей автотранспортных средств, используемых при регулярных пассажирских перевозках, и легковых автомобилей такси, в том числе требования к их внутреннему и внешнему оформлению.

Транспортные средства, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки, должны содержаться в технически исправном состоянии в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О дорожном движении". Автотранспортные средства, не прошедшие периодический техосмотр, не могут быть использованы в пассажирских перевозках.

Салон автотранспортных средств, используемых в регулярных пассажирских перевозках, должен быть оборудован полноценной системой вентиляции с функцией отопления и охлаждения.

Транспортные средства, используемые в регулярных внутригородских (внутрирайонных) и междугородных (межрайонных) пассажирских перевозках, должны быть оснащены видеокамерами с хранением записанной информации не менее 15 дней.

В автотранспортных средствах, используемых для регулярных пассажирских перевозок, должны иметься аптечка для оказания первой помощи, два огнетушителя, молоток для разбивания стекла окна аварийного выхода, противоскользящая стойка.

На транспортных средствах, используемых для регулярных внутригородских (внутрирайонных) и междугородних (межрайонных) пассажирских перевозок, должны быть размещены лого, сокращенное название Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), подведомственного министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, и номер колл-центра.

Реклама на транспортных средствах, используемых для регулярных пассажирских перевозок, должна размещаться с соблюдением требований закона Азербайджанской Республики "О рекламе".

Транспортные средства, используемые для регулярных пассажирских перевозок, должны быть оборудованы маршрутной табличкой. На маршрутной табличке должен быть указан номер маршрута (за исключением международных регулярных пассажирских перевозок), а также названия начального, конечного и основного промежуточных остановочных пунктов на азербайджанском языке. Маршрутная табличка должна быть размещена на передней, задней и боковых сторонах транспортного средства.

В случаях, когда оплата проезда осуществляется по безналичному платежному инструменту, за исключением международных регулярных пассажирских перевозок, на правой стороне автотранспортных средств, используемых при регулярных пассажирских перевозках, в части, прилегающей к входной двери, должна быть размещена информация об этом.

Цвет автотранспортных средств, используемых для регулярных междугородних (межрайонных) пассажирских перевозок, должен быть белым, автотранспортных средств, используемых для внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок - красным, а автотранспортных средств с электродвигателями, используемых для регулярных междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок - зеленым.

В салоне автотранспортных средств, используемых в регулярных пассажирских перевозках (кроме международных регулярных пассажирских перевозок), должны быть указаны контактные телефоны информационно-справочной службы, информация о местонахождении аптечки и огнетушителя, схема маршрута, информация о сумме оплаты проезда, об административном штрафе за неуплату, входах, выходах и расположении запасных выходов, местах для детей, беременных женщин и лиц с ограниченными физическими возможностями, а также сведения о запрете курения.

Автотранспортные средства, используемые для регулярных пассажирских перевозок, должны иметь специально обозначенные места для инвалидных колясок и детских колясок и соответствующую систему безопасности, если это предусмотрено конструкцией автомобиля.

Легковыми автомобилями такси считаются легковые автомобили, причисленные к категории М 1. Не допускается эксплуатация двудверных (за исключением минивэнов с раздвижной дверью) автомобилей, изготовленных на основе индивидуальной конструкции, а также автомобилей для инвалидов с ручным управлением в качестве легковых автомобилей такси.

Легковые автомобили такси должны быть оснащены тормозной системой "АБС", системой нормального освещения салона, полноценной системой вентиляции воздуха (с функцией охлаждения и обогрева), ремнем безопасности для водителя и всех пассажиров.

В легковых автомобилях такси должны быть установлены видеокамеры, охватывающие весь салон и оснащенные запоминающим устройством, способным хранить записанную информацию не менее 1 месяца.

Легковые автомобили такси должны соответствовать как минимум экологическому стандарту "Евро-5".

На автотранспортное средство, срок выпуска которого превышает 8 лет с даты выпуска, указанной в свидетельстве о государственной регистрации, не выдается пропускная карта, определяемая статьей 15.2 закона Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте".

Автомобильные транспортные средства, срок выпуска которых превышает 15 лет с даты выпуска, указанной в свидетельстве о государственной регистрации, не могут использоваться для перевозки пассажиров легковыми автомобилями такси.

При установке на крыше легкового автомобиля такси опознавательного знака с надписью "такси" или установке на передних и задних дверях с обеих сторон знака отличия следует придерживаться порядка, указанного в приложении №2 к утвержденным требованиям.

При установке в такси специального устройства, уведомляющего о перевозке пассажиров, это устройство должно быть размещено в правом верхнем углу лобового стекла автомобиля или рядом с фарой такси, и загораться соответственно красным и зеленым светом, указывая, пуст или полон автомобиль.

В легковых автомобилях такси на приборной панели переднего сиденья для пассажира должна быть установлена информационная табличка размером 110х60 мм с указанием имени, фамилии и с фотографией водителя, а также с указанием имени перевозчика (физического или юридического лица), его адреса, контактного номера, номера пропускной карты автотранспортного средства, чтобы ее можно было отчетливо прочесть (приложение №3).

Легковые автомобили такси должны быть оснащены мобильным устройством с программным обеспечением, которое выполняет функции таксометра, или таксометром, позволяющими определить стоимость проезда. Таксометр или мобильное устройство с указанием соответствующего программного обеспечения должны быть установлены в салоне легкового автомобиля такси в подходящем месте для удобного получения информации пассажирами.

Тарифы на проезд в легковых автомобилях такси должны быть размещены в виде таблички по образцу, приведенному в приложении №4 в хорошо просматриваемом пассажирами месте.

Легковые автомобили такси, используемые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в пассажирских перевозках, должны иметь POS-терминал для безналичной оплаты.

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