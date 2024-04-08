На "Бакинский марафон 2024" на сегодняшний день зарегистрировались до 10 тысяч человек (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоится "Бакинский марафон 2024".

Как сообщает в понедельник Trend, регистрация на участие в "Бакинском марафоне", который пройдет в седьмой раз, началась с 1 марта.

Уже за месяц до начала марафона для участия в нем зарегистрировались до 10 тысяч человек. Регистрация продлится до 25 апреля на пунктах регистрации в торговых центрах города Баку (28 Молл, Гянджлик Молл, Дениз Молл) и онлайн на сайте www.marathon.az.

Наряду с гражданами Азербайджана, к участию в соревновании присоединились иностранцы, проживающие и работающие в стране. В списке зарегистрировавшихся также участники из Германии, Китая, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Канады, России, Турции, Туркменистана и других стран.

В этом году также к "Бакинскому марафону" в качестве почетных участников присоединятся многие известные личности, деятели искусства и спорта.

В целом "Бакинский марафон", который проводится с 2016 года, запомнился интересными моментами и статистикой. В прошедших 6 марафонах приняли участие более 94 тысяч человек. Самыми быстрыми участниками "Бакинского марафона" в женской и мужской категориях являются Наталья Симонович (2023 год, 01:15:41) и Ринас Ахмадиев (2022 год, 01:04:04).

Десятки тысяч участников и шаги, сделанные на дистанции 21 км каждый сезон. На "Бакинском марафоне" на сегодняшний день пройдено более 2,3 миллиарда шагов.

Отметим, что в этом году тренировки для зарегистрировавшихся на соревнования участников проводятся по вторникам и четвергам.

Маршрут марафона:

Площадь Государственного флага - Приморский бульвар - Бакинский международный морской вокзал - проспект Нефтчиляр - Бакинский бульвар Белого города - улица Хагани Рустамова - Бакинский бульвар Белого города, проспект 8 Ноября, часть улицы Юсифа Сафарова - пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли, улица Узеира Гаджибейли - мост "Джаваншир" - проспект Нефтчиляр, Баиловский круг, Бибиэйбатская дорога (Дворец водных видов спорта), Приморский бульвар (за Дворцом водных видов спорта, Baku Crystal Hall) - Площадь Государственного флага.

Награждение будет проходить в двух категориях. Участникам, занявшим 1-е место в мужской и женской категориях, будет вручено по 3000 манатов, 2-е место – 2000 манатов, а обладатели 3-го места получат 1000 манатов и подарки, а также медали и сертификаты.

Всем участникам марафона и волонтерам, оказывающим поддержку в организации забега, будут вручены сертификаты.

Эксклюзивным партнером "Бакинского марафона 2024" является компания "Azercell Telecom". Марафон будет организован при поддержке министерства науки и образования, министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, SOCAR, компании "Skechers", Управления Приморского бульвара и Общественного объединения "Региональное развитие" (ООРР). Реализация проекта осуществляется компанией "Sport Marketing Group" (SMG).

Более подробную информацию о регистрации и тренировках можно получить в организационной группе "Бакинского марафона":

(012) 310 13 31

facebook.com/bakumarathon

instagram.com/bakumarathon

www.marathon.az

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