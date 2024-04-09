Хотелось бы провести игры сборной в регионах - официальный представитель АФФА (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В эфир вышел очередной выпуск проекта "İdman Bizdə".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz гостем передачи стала бывший игрок женской сборной Азербайджана по футболу, руководитель отдела организации женского футбола и женской лиги АФФА Амина Гасанова, которая выразила желание провести игры женской сборной в регионах.

Гостья прокомментировала первую игру женской сборной Азербайджана против Венгрии в отборочном раунде ЕВРО-2025. Она также озвучила свои ожидания от сегодняшнего матча со Швейцарией, который пройдет в Баку.

Представляем читателям видеоверсию интервью:

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