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В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)

Общество Материалы 10 апреля 2024 09:15 (UTC +04:00)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 10 апреля по случаю праздника Рамазан в бакинской мечети Тезепир совершен праздничный намаз.

Как сообщает в среду Trend, праздничный намаз состоялся с участием председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукура Пашазаде.

Напомним, что в этом году месяц Рамазан в Азербайджане начался 11 марта. Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, 10 и 11 апреля в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

ФОТО: Заур Мустафаев

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В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз (ФОТО)
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