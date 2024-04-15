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В Азербайджане сократилось количество браков, а количество разводов возросло

Общество Материалы 15 апреля 2024 16:12 (UTC +04:00)
В Азербайджане сократилось количество браков, а количество разводов возросло

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции за январь-февраль 2024 года зарегистрировано 6 739 браков.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Госкомстате Азербайджана.

Было отмечено, что количество разводов составило 3 456. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество браков на каждые 1000 человек населения сократилось с 4,6 до 4, а количество разводов увеличилось с 1,8 до 2,1.

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