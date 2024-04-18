Названо количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В общеобразовательных учреждениях Азербайджана обучается более 1 700 000 учащихся.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на отчетном брифинге сказал директор Государственного агентства дошкольного и общего образования Эшги Багиров.

По его словам, в дошкольных учреждениях обучается 106 212 детей.

"Наша главная цель - повысить уровень охвата дошкольным образованием с 30 до 50 процентов. Количество обучающихся во внешкольных образовательных учреждениях составляет 121 297 человек", - отметил Э.Багиров.

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