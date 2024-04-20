Названо количество пассажиров, перевезенных судами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2024 года количество пассажиров, перевезенных морским транспортом в Азербайджане, увеличилось на 31,9 процента по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составило 6,2 тысячи человек.

Об этом в субботу Trend сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

Объем грузов, перевезенных морским транспортом за указанный период, составил 1935,8 тысяч тонн и увеличился на 6,1 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Нефтяные грузы составили 49,6 процента грузов. Морские порты произвели погрузочно-разгрузочные работы в объеме 3319,8 тысячи тонн, из которых 2677 тысяч тонн, или 80,6 процентов, составили транзитные грузы. По состоянию на 1 апреля 2024 года объем грузов, оставшихся в портах, составил 197,5 тысячи тонн.

Всего с января по март 2024 года перевозчики обслужили 452,9 миллиона пассажиров. 87,6 процента пассажиров перевозились автомобильным транспортом, 11,8 процента - метро, а остальные - другими видами транспорта.

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