Четыре финала азербайджанских гимнасток: в Баку стартовал заключительный день Кубка мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает в воскресенье Trend.

Сегодня будет разыграно шесть комплектов наград (четыре – в индивидуальных упражнениях и два - в групповых упражнениях). В этот день определятся победители по отдельным видам - упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой, а также среди групповых команд в программах с пятью обручами и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами. По традиции кубок "AGF Trophy" будет вручен спортсменке и команде, набравшим самый высокий балл за исполнение.

Сборная Азербайджана представлена в четырех финалах Кубка мира - Зохра Агамирова выступит в финалах упражнений с лентой и обручем, а команда в групповых упражнениях – в финалах с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами. В состав команды Азербайджана в групповых упражнениях вошли - Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира.

ФОТО: Заур Мустафаев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!