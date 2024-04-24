На освобожденных территориях Азербайджана впервые пройдет ярмарка профессий

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана впервые пройдет ярмарка профессий.

Об этом в среду Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что в соответствии с программой Великого возвращения продолжаются активные программы занятости для жителей освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

"Государственное агентство занятости, подведомственное министерству, 25 апреля впервые проведет в Лачине ярмарку профессий под названием "Учись профессии в Лачине!".

Ярмарка, которая пройдет в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, при поддержке специального представительства Президента Азербайджана, будет организована на берегу реки Хакари.

На мероприятии работодатели, функционирующие в Лачине, представят профессиональную ориентацию жителям города Лачин и села Забух Лачинского района. Также пройдут мастер-классы по различным профессиям", - говорится в сообщении ведомства.

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