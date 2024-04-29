В апреле температура воздуха в Азербайджане значительно превысила климатическую норму

БАКУ /Trend/ - В последние дни на территории Азербайджана на фоне умеренных юго-восточных ветров регистрируется высокая температура воздуха в результате воздействия теплых воздушных масс, проникающих на территорию страны с юга.

Об этом сказал начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов, сообщает Trend.

Начальник службы отметил, что наблюдаемая температура воздуха выше климатической нормы.

"В течение апреля температура воздуха была на 12 градусов выше климатической нормы. Максимальная месячная температура воздуха 27 апреля достигла 30 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове и 32 градусов - в регионах", - сказал он.

По словам Махмудова, несмотря на то, что в апреле была зафиксирована высокая температура воздуха, рекордный показатель не побит. Согласно многолетним данным, рекордное значение температуры воздуха в апреле было зафиксировано в 1998 и 2012 годах, когда в Баку было 31,5 градуса тепла, а в регионах - 36-38 градусов.

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