Азербайджанский гимнаст Никита Симонов привез на Родину историческую медаль (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты, принявшие участие в чемпионате Европы по мужской спортивной гимнастике в городе Римини (Италия), вернулись на Родину, сообщает во вторник Trend.

Напомним, член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Никита Симонов завоевал "серебро" чемпионата Европы в программе упражнений на кольцах. Это награда стала первой медалью, завоеванной на чемпионате Европы, в истории мужской спортивной гимнастики Азербайджана.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев членов сборной по мужской спортивной гимнастике встретили представители Федерации гимнастики Азербайджана, коллеги, представители спортивной общественности, а также родные и близкие.

Отметим, что чемпионат Европы по мужской спортивной гимнастике прошел 24-28 апреля в городе Римини.

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