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Азербайджанский гимнаст Никита Симонов привез на Родину историческую медаль (ФОТО)

Общество Материалы 30 апреля 2024 06:43 (UTC +04:00)
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов привез на Родину историческую медаль (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты, принявшие участие в чемпионате Европы по мужской спортивной гимнастике в городе Римини (Италия), вернулись на Родину, сообщает во вторник Trend.

Напомним, член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Никита Симонов завоевал "серебро" чемпионата Европы в программе упражнений на кольцах. Это награда стала первой медалью, завоеванной на чемпионате Европы, в истории мужской спортивной гимнастики Азербайджана.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев членов сборной по мужской спортивной гимнастике встретили представители Федерации гимнастики Азербайджана, коллеги, представители спортивной общественности, а также родные и близкие.

Отметим, что чемпионат Европы по мужской спортивной гимнастике прошел 24-28 апреля в городе Римини.

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Азербайджанский гимнаст Никита Симонов привез на Родину историческую медаль (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов привез на Родину историческую медаль (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов привез на Родину историческую медаль (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов привез на Родину историческую медаль (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов привез на Родину историческую медаль (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов привез на Родину историческую медаль (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов привез на Родину историческую медаль (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов привез на Родину историческую медаль (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов привез на Родину историческую медаль (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов привез на Родину историческую медаль (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов привез на Родину историческую медаль (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов привез на Родину историческую медаль (ФОТО)
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