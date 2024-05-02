В Баку проходит первый Форум туроператоров ОЭС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2-3 мая в Баку при совместной организации Государственного агентства по туризму Азербайджана и Организации экономического сотрудничества (ОЭС) проходит первый Форум туроператоров государств-членов ОЭС.

Об этом Trend сообщили в четверг в Государственном агентстве по туризму.

В форуме принимают участие официальные представители государств и представители туристической индустрии из 9 стран-членов организации, включая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Турцию, Иран и Пакистан.

Выступивший на мероприятии руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кенан Гасымов отметил важность форума с точки зрения расширения связей между представителями туристической индустрии региона ОЭС, обмена знаниями и опытом по туризму между государствами-членами, а также как важной платформы для взаимного продвижения и агитационных мероприятий.

Он также отметил развитие связей между Государственным агентством по туризму и ОЭС, напомнив, что в декабре 2023 года Баку успешно провел первую встречу образовательных учреждений, специализирующихся на туризме, государств-членов Организации экономического сотрудничества.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири в своем выступлении отметил, что форум является важным шагом в направлении укрепления сети туроператоров государств-членов организации, и выразил благодарность Государственному агентству по туризму за поддержку реализации этой инициативы. Он отметил, что развитие связей между туроператорами будет способствовать созданию новых туристских продуктов и маршрутов.

Генеральный секретарь предложил создать Федерацию туристических агентств ОЭС в качестве механизма поддержки продвижения государственно-частного партнерства в рамках стратегии организации до 2025 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!