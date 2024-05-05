Стартовал «Бакинский марафон – 2024», организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Стартовал «Бакинский марафон – 2024», организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева

Как сообщает Trend, в проводимом уже в седьмой раз Бакинском марафоне соревнуются более 18 тысяч участников.

В марафоне «Победи ветер» принимают участие более 200 почетных гостей и свыше 6 тысяч студентов. Помимо граждан Азербайджана, среди участников есть также иностранцы, в том числе те, что живут и работают в нашей стране. Это граждане Германии, Китая, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Канады, Казахстана, Пакистана, России, Сирии, Турции, Украины и других государств.

Стартовая и финишная точки марафона, проводимого под девизом «Победи ветер», расположены на Площади государственного флага. Маршрут марафона проходит вдоль Приморского бульвара и охватывает центральные улицы и проспекты города (проспект Нефтчиляр – Бакинский бульвар Белый город – улица Хагани Рустамова – Бакинский бульвар Белый город – проспект 8 Ноября, часть улицы Юсифа Сафарова – пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли – мост Джаваншира – улица Узеира Гаджибейли – проспект Нефтчиляр – Баиловский круг – Бибиэйбатская дорога (Дворец водных видов спорта).