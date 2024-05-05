Завершился «Бакинский марафон - 2024», прошедший по инициативе Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева 5 мая состоялся «Бакинский марафон 2024».

Как сообщает Trend, к соревнованиям, прошедшим под лозунгом «Победи ветер», присоединились более 18 тысяч участников. Помимо граждан Азербайджана, в марафоне также приняли участие проживающие и работающие в стране иностранцы, а также граждане Германии, Китая, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Канады, Казахстана, Пакистана, России, Сирии, Турции, Украины и других стран.

Бакинский марафон, проводимый в седьмой раз, вызывает большой энтузиазм и объединяет множество людей. Как и в прежние годы, в этом году есть почетные участники Бакинского марафона. В качестве почетных участников соревновались более 200 человек из разных сфер.

Отметим, что Бакинский марафон, проводимый с 2016 года на дистанции 21 километр, направлен на поддержку развития спорта и пропаганду здорового образа жизни. Увеличение количества участников с каждым годом является показателем интереса к соревнованиям. В этом году в марафоне также приняли участие лица, нуждающиеся в особой заботе.

Хотя марафон стартовал в 10 утра, с 7 часов на Площади флага ощущалась спортивная атмосфера. В организованной здесь зоне атлетов для участников проводились занятия по пилатесу, фитнесу, йоге, разминки, боксерские упражнения, зумба, кардиотренировки. В зоне забега была организована веселая «фан-зона» — музыка, диджеи и развлекательные программы для тех, кто поддерживает участников марафона.

Точки старта и финиша забега находились на площади Государственного флага. Маршрут марафона охватил Приморский бульвар, в том числе центральные улицы и проспекты столицы.

По итогам интересного спортивного соревнования, прошедшего в ветреную погоду, определились победители. В женском забеге победила Наталья Семенович из Украины. Следует отметить, что Наталья Семенович также была победительницей «Бакинского марафона-2023».

Представительница Азербайджана Анна Юсупова финишировала на марафоне второй, Нелли Гаитова из Казахстана – третьей.

Первым в мужском забеге финишировал Ахмет Алканоглу из Турции. Второе место занял Богдан Семенович из Украины, третье место – Исмаил Сеньянге из Уганды.

Призы в размере 3000, 2000 и 1000 манатов, медали и дипломы были вручены занявшим первые 3 места соответственно.

Отметим, что по маршруту марафонцев приветствовали диджеи, анимационные команды, состоящие из волонтеров, а специальные волонтерские группы помогали участникам проходить маршрут. На 21-километровой дороге также были организованы маскоты, пункты для воды, транспорта, а также медицинские пункты.

Azercell Telecom был эксклюзивным партнером «Бакинского марафона 2024». Проект реализует компания Sport Marketing Group (SMG).

Марафон организован при поддержке Министерства науки и образования, Министерства цифрового развития и транспорта, SOCAR, Управления Приморского бульвара, общественного объединения «Региональное развитие» (RIIB), ОАО «Азерлотерея», Skechers, GAC Motors, Push30, Badamli, Hospital Liv Bona Dea, Carlsberg Group.

Медиа-центр «Хазар» поддержал организацию развлекательной зоны марафона, а волонтеры ASAN оказали поддержку в организации волонтерской программы.