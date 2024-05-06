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В Баку на ряде светофоров завершена установка велосипедных секций

Общество Материалы 6 мая 2024 12:03 (UTC +04:00)
В Баку на ряде светофоров завершена установка велосипедных секций

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В целях поощрения средств индивидуальной мобильности и повышения безопасности пользователей в городе Баку продолжаются работы по установке велосипедных секций на светофорах.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

"Уже завершены работы по установке велосипедных секций на светофорах, расположенных на пересечении улиц Р.Бехбудова - Ш.Бадалбейли, Ш.Бадалбейли - С.Рустама, М.Алиева - С.Вургуна, проспекта Азербайджана - улицы Ч.Мустафаева", - говорится в сообщении агентства.

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