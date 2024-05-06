В Азербайджане выведен из оборота лекарственный препарат "Aminoselekt"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане из продажи выведены лекарственные препараты "Aminoselekt 500 ml - раствор для инъекций" и "Aminoselekt 250 ml - раствор для инъекций" итальянского производителя "İndustriya Farmasyutika Qalenika Senese SR".

Об этом сообщили Trend в Центре аналитической экспертизы министерства здравоохранения.

Анализ препаратов был произведен в лаборатории экспертизы и контроля качества медицинских и фармацевтических средств юридического лица публичного права "Центр аналитической экспертизы" министерства здравоохранения на основании обращения 18-1-89/2-132/2024 TƏBIB и в соответствии с "Порядком отзыва лекарственных средств", утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 27 ноября 2019 года № 460.

В лабораторию Центра из нескольких городских и районных больниц для проверки качества поступили лекарственные препараты "Aminoselekt 500 ml - раствор для инъекций" и "Aminoselekt 250 ml - раствор для инъекций" итальянского производителя "İndustriya Farmasyutika Qalenika Senese SR".

В результате лабораторных исследований в представленных образцах было выявлено наличие в исследуемых жидкостях видимых невооруженным глазом частиц темного цвета (в соответствии с требованием нормативного документа, представленного производителем, механические примеси или частички посторонних веществ внутри лекарственного средства, предназначенного для внутривенного введения, присутствовать не должны).

В связи с вышеизложенным, руководствуясь подпунктом 4.1.3 Порядка, было принято решение отозвать из продажи лекарственные средства под названием "Aminoselekt 500 ml - раствор для инъекций", выпущенные под сериями 2300311; 2300312 и "Aminoselekt 250 ml - раствор для инъекций", выпущенные под сериями 2301012, 2301013, 2300469, 2300470 производства итальянской компании "Industria pharmasutika galenika senese SR", поскольку они могут представлять угрозу жизни и здоровью людей.

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