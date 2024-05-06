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Первым делом АФФА должно быть увеличение количества команд - Агасалим Мирджавадов (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 6 мая 2024 16:48 (UTC +04:00)
Первым делом АФФА должно быть увеличение количества команд - Агасалим Мирджавадов (ФОТО/ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Первым делом Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) должно быть увеличение количества команд.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом, будучи гостем очередного выпуска проекта "İdman Bizdə", выходящем на YouTube-канале İdman.biz TV заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана, член Тренерского комитета АФФА Агасалим Мирджавадов.

А.Мирджавадов рассказал о работе, которую предстоит проделать новому руководству АФФА, а также о свободной должности главного тренера сборной.

Мирджавадов также оценил нынешний уровень Азербайджанской Премьер-лиги, ситуацию клубов "Нефтчи" и "Габала".

Представляем вниманию читателей полный выпуск проекта:

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