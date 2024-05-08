В Азербайджане начинается прием документов в рамках конкурса по трудоустройству учителей

БАКУ /Trend/ - Стартует этап электронного приема документов конкурса по приему на работу учителей в государственные общеобразовательные учреждения на 2024-2025 учебный год.

Об этом Trend сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что процесс регистрации по конкурсу будет проходить с 11:00 15 мая до 11:00 22 мая.

В этом году впервые будет осуществлен процесс регистрации через систему "ASAN Login". Кандидаты на участие в конкурсе после получения доступа через "ASAN Login" смогут пройти регистрацию, перейдя на сайт www.miq.edu.az.

Для получения подробной информации следует перейти по ссылке: https://miq.edu.az/faq.

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