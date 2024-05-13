В Баку начала свою работу II министерская конференция ИСЕСКО по PISA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 мая в Баку начала свою работу II министерская конференция ИСЕСКО по PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся - Program for International Student Assessment).

Как сообщает в понедельник Trend, международная конференция, организованная министерством науки и образования Азербайджана и Институтом образования в партнерстве с Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвящена теме "Обзор результатов PISA 2022: глобальные и региональные тренды".

В конференции принимают участие более 40 делегатов из Узбекистана, Казахстана, Саудовской Аравии, Катара, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн, Латвии, Нигерии, Малайзии, Марокко, Брунея, Ливана, Султаната Оман, Гамбии и других стран.

Цель конференции - адаптировать рамки оценки стран к их уникальному образовательному ландшафту, определить ключевые моменты и лучшие практики, которые можно использовать для разработки более эффективных и актуальных систем оценки.

В данный момент конференция продолжает свою работу.

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