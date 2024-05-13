БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовятся предложения по минимальной почасовой оплате труда.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в "Плане действий рабочей группы "Рынок труда" комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам на 2024 год".

Таким образом, группа проводит работу по подготовке и представлению предложений по замене ежемесячной минимальной заработной платы почасовой минимальной заработной платой.

Кроме того, группе поручено подготовить и представить соответствующие предложения по повышению минимальной заработной платы. В план деятельности группы также было включено проведение усовершенствований, связанных с учетом социального положения в концепции минимальной заработной платы.

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