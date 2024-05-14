Азербайджанская госакадемия физкультуры и спорта будет реорганизована в юридическое лицо публичного права

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял постановление "О реорганизации и утверждении Устава Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта".

Как сообщает во вторник Trend, согласно решению, Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта будет реорганизована путем преобразования в Азербайджанскую спортивную академию, имеющую статус юридического лица публичного права при министерстве молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Министерство молодежи и спорта должно в течение 3 дней со дня вступления в силу настоящего решения обеспечить принятие необходимых мер по государственной регистрации.

Согласно уставу, Азербайджанская спортивная академия, имеющая статус юридического лица публичного права при министерстве молодежи и спорта Азербайджана, создана в результате реорганизации Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта и является ее правопреемником.

Академия является юридическим лицом публичного права, осуществляющим в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об образовании" программы высшего образования по соответствующим уровням, а также среднего специального и дополнительного образования, осуществляющим фундаментальные, теоретико-методологические, педагогико-методические и прикладные научные исследования в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О науке".

Уставный фонд академии составляет 19 767 070 (девятнадцать миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч семьдесят) манатов.

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