В Баку проходит второй день Fintex Summit 2024 (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 09:42)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит второй день Fintex Summit 2024

Как сообщает в четверг Trend, в рамках второго дня саммита будут проведены два панельных заседания.

На панельных заседаниях будет обсуждаться предотвращение мошенничества в финансовой сфере, развитие и проблемы финтех-сферы.

Отметим, что Fintex Summit 2024 начался 15 мая и завершится сегодня.

В первый день саммита состоялся обмен мнениями о процессах цифровизации в Азербайджане, будущем платежной индустрии, применении искусственного интеллекта, развитии безналичных платежей, развитии финтех-сферы в регионе и цифровых валют.

В своих выступлениях спикеры говорили о развитии платежных систем в странах, открытом банкинге, плюсах и минусах внедрения искусственного интеллекта, ускорении перехода на безналичные платежи, будущем цифровых валют.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!