Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Модернизированный Турцией истребитель "Лачин" передан Азербайджану

Общество Материалы 21 мая 2024 12:39 (UTC +04:00)
Модернизированный Турцией истребитель "Лачин" передан Азербайджану

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Самолет "Су-25 ML" под названием "Лачин" был модернизирован Турцией и передан Военно-воздушным силам Азербайджана.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Самолет был модернизирован турецкой аэрокосмической компанией.

Напомним, что основным преимуществом техники "KGK", предусмотренной на самолетах "Лачин", является возможность правильно направить ракету так, чтобы она могла уничтожить цель на расстоянии 110 километров от места запуска, а также точно нацелить ракету, запущенную с высоты более 37 километров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости