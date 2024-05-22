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Азербайджанский дзюдоист, ставший чемпионом мира, вернулся на Родину (ФОТО)

Общество Материалы 22 мая 2024 01:13 (UTC +04:00)
Азербайджанский дзюдоист, ставший чемпионом мира, вернулся на Родину (ФОТО)
Фото: İdman.biz

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг), завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо, проходившем в столице ОАЭ Абу-Даби, вернулся на Родину.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсмена встречали члены семьи и спортивная общественность.

Спустя 11 лет гимн Азербайджана прозвучал на чемпионате мира. Азербайджанский дзюдоист победил всех своих соперников и поднялся на вершину пьедестала почета.

Отметим,что последний раз этот титул завоевывал Эльхан Мамедов в 2013 году.

Азербайджанский дзюдоист, ставший чемпионом мира, вернулся на Родину (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист, ставший чемпионом мира, вернулся на Родину (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист, ставший чемпионом мира, вернулся на Родину (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист, ставший чемпионом мира, вернулся на Родину (ФОТО)
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