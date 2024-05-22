Азербайджанский дзюдоист, ставший чемпионом мира, вернулся на Родину (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг), завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо, проходившем в столице ОАЭ Абу-Даби, вернулся на Родину.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсмена встречали члены семьи и спортивная общественность.

Спустя 11 лет гимн Азербайджана прозвучал на чемпионате мира. Азербайджанский дзюдоист победил всех своих соперников и поднялся на вершину пьедестала почета.

Отметим,что последний раз этот титул завоевывал Эльхан Мамедов в 2013 году.