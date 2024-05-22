АзACУ прошел две международные аккредитации за одну неделю - Созданы неограниченные возможности трудоустройства для выпускников

БАКУ /Trend/ - В последние годы большие проекты, реализуемые в нашей стране в строительном секторе и дорожной инфраструктуре, особенно быстрые строительно-монтажные работы, проводимые на освобожденных территориях, а также создание транспортной инфраструктуры, соответствующей новым и современным стандартам, создали важные задачи в процессе подготовки кадров в специальностях строительного и транспортного строительства. Сочетая в себе столетнюю традицию высшего образования в области гражданского строительства, Азербайджанский архитектурно-строительный университет (АзАСУ) разработал концепцию развития, изучив требования производства в обеих специальностях, международный опыт, а также потенциальные возможности.

Для анализа результатов разработки концепции развития университет обратился в Международное агентство аккредитации и рейтинга (IAAR) для аккредитации, и процесс аккредитации был проведен с 13 по 16 мая. Согласно результатам анализа IAAR, качество подготовки кадров по специальностям гражданского строительного и транспортного строительства в АзАСУ было оценено на высоком уровне, и признано соответствующим международным стандартам. Это означает, что уровень высшего образования по этим специальностям в АзАСУ конкурентоспособен с ведущими университетами мира. Кроме того, международная аккредитация специальностей в области гражданского строительного и транспортного строительства создала неограниченные возможности трудоустройства для выпускников. Таким образом, аккредитационный документ, предоставляемый выпускникам в качестве дополнения к диплому, признается как сертификат высшего образования на международной арене.

Очередной процесс аккредитации в АзАСУ был проведен влиятельным Королевским институтом британских архитекторов (RIBA). Международные эксперты RIBA из разных стран проанализировали качество образования на архитектурном факультете, материально-техническую базу, профессорско-преподавательский состав, учебную среду, одним словом, провели анализы во всех направлениях, необходимых для комплексного образования в области архитектуры, и положительно оценили результат. Таким образом, факультет архитектуры получил престижную аккредитацию RIBA на следующие 5 лет.

Аккредитационная комиссия особенно оценила международные связи факультета, методику преподавания, отношения между преподавателями и студентами, среду преподавания и выставки студенческих проектов.

Напомним, что АзАСУ впервые в регионе СНГ получил аккредитацию RIBA в в 2019 году со сроком на 5 лет. Успешно прошедший аккредитацию от международной организации как RIBA, имеющей высокую репутацию в мире, АзАСУ стоит в одном ряду с престижными учебными заведениями, такими как Кембридж, Лондонская школа архитекторов, Школа искусств Глазго, а также высшие учебные заведения, предоставляющие образование в области архитектуры в Испании, Франции, Китае, Южной Корее, Дании, Польше и других странах.

Следует отметить, что повышение качества образования по другим специальностям в университете, их приведение в соответствие с международными стандартами и прохождение международной аккредитации являются стратегическими целями АзАСУ. В этой связи ведется активная работа соответствующими подразделениями университета.

Следует отметить, что повышение качества образования по другим специальностям в университете, адаптация его к международным стандартам и проведение международной аккредитации входят в число стратегических целей АзАСУ. В связи с этим активная работа ведется соответствующими структурными подразделениями университета.