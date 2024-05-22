В Тертере прошли похороны шехида Адалята Алиева, пропавшего без вести во время I Карабахской войны

ТЕРТЕР /Trend/ - Останки шехида Адалята Вейсал оглу Алиева, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны, чье место захоронения и личность были установлены спустя 30 лет, перезахоронены на кладбище в Тертерском районе, сообщает в среду Карабахское бюро Trend.

Родственники шехида сообщили, что Адалят Алиев пропал без вести в 1994 году во время Первой Карабахской войны в направлении Муровдага (Кяльбаджарский район).

На церемонии похорон, наряду с членами семьи и родственниками шехида, присутствовали представители общественности, сотрудники правоохранительных органов, представители правительства, жители района, ветераны, члены семей других шехидов, военнослужащие, представители средств массовой информации.

Отметим, что Адалят Алиев ранее был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!