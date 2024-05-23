Предотвращена попытка ввоза в Азербайджан крупной партии наркотиков (ФОТО) - ГПС

БАКУ /Trend/ - В результате проведения погранично-розыскных и оперативных мероприятий, проводимых в рамках мероприятий по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, благодаря бдительности сотрудников Государственной пограничной службы на территории несения службы пограничных отрядов "Лянкяран" и "Гёйтепе" Пограничных войск, за последние дни был предотвращен контрабандный ввоз в Азербайджанскую Республику наркотических средств общим весом 53 килограмма 865 граммов.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы Азербайджана.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.

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