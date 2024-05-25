В Шуше восстановлено 18 памятников архитектуры

БАКУ /Trend/ - В Шуше прошел пленум на тему "Проблемы сохранения исторических памятников в Карабахе и Восточном Зангезуре".

Как сообщает Trend со ссылкой на Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Шуше, в пленуме приняли участие специальный представитель в Шуше Айдын Керимов, исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов, сотрудники представительства и заповедников.

Председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде и ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова встретились с участниками мероприятия. Было отмечено, что подобные пленумы играют исключительную роль в восстановлении архитектурных памятников на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе встречи было отмечено, что до оккупации в Шуше было около 200 памятников архитектуры, но за 30 лет оккупации почти все они пришли в негодность, а некоторые были полностью уничтожены. Было подчеркнуто, что в процессе реставрации, которая проводится сегодня, большую роль играют местные специалисты, и отмечено, что за прошедший период восстановлено 18 памятников архитектуры. Кроме того, было подчеркнуто, что для продвижения города Шуша на международном уровне и обмена опытом в прошлом году был проведен Шушинский симпозиум архитекторов тюркского мира, а в этом году планируется встреча архитекторов исламского мира.

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