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В Азербайджане устанавливается штраф за производство табачных изделий без регистрации

Общество Материалы 31 мая 2024 13:20 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за занятие производственной деятельностью по производству табачных изделий без регистрации устанавливается штраф.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, за занятие производственной деятельностью по производству табачных изделий без регистрации в порядке, предусмотренном законом "О табаке и табачных изделиях", должностные лица будут оштрафованы на сумму от 5 000 до 7 000 манатов, юридические лица - от 10 000 до 12 000 манатов.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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