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В Астаринском районе активизировались зоны оползней

Общество Материалы 31 мая 2024 16:26 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Превышение нормы осадков активизировало зоны оползней в Астаринском районе.

Как сообщает в пятницу Trend, в последнее время в южном регионе Азербайджана выпало больше осадков, чем обычно, что активизировало в Астаре определенные зоны оползней.

В результате оползня, произошедшего на территории под названием Мясджид мяхялля (квартал Мечети) в селе Шиякеран Астаринского района, возникла опасная ситуация для нескольких домов.

В результате оползня в реку смыло цитрусовые и другие фруктовые деревья.

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