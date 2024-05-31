В Астаринском районе активизировались зоны оползней

БАКУ /Trend/ - Превышение нормы осадков активизировало зоны оползней в Астаринском районе.

Как сообщает в пятницу Trend, в последнее время в южном регионе Азербайджана выпало больше осадков, чем обычно, что активизировало в Астаре определенные зоны оползней.

В результате оползня, произошедшего на территории под названием Мясджид мяхялля (квартал Мечети) в селе Шиякеран Астаринского района, возникла опасная ситуация для нескольких домов.

В результате оползня в реку смыло цитрусовые и другие фруктовые деревья.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!