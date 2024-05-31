В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Сад улыбок"

БАКУ /Trend/ - 7 июня в Центре Гейдара Алиева откроется персональная выставка известного китайского художника Юэ Миньцзюня "Сад улыбок".

Как сообщает Trend, на выставке будут представлены работы художника, относящиеся к сериям "Автопортрет" и "Цветы" - образцы живописи и скульптуры.

Произведения известного представителя современного китайского искусства Юэ Миньцзюня из серии "Автопортрет" вызвали резонанс в мировом искусстве. На всех произведениях из этой серии изображены люди с широкими улыбками. Некоторые называют эту улыбку "саркастическим смехом", в то время как другие считают, что она драматичная и грустная. В любом случае улыбки в этих образах мгновенно запечатлеваются в памяти.

Еще одна известная серия работ художника - "Цветы". В этих работах последствия, вызванные ограничениями в связи с пандемией COVID-19, отражаются соответственно воображению художника. Так, лица персонажей в этих образцах искусства закрыты цветами, а не медицинскими масками.

Отметим, что помимо Китая, персональные выставки Юэ Миньцзюня были организованы также в США, Германии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Франции, Хорватии, Индонезии, Исландии, Испании, Швейцарии, Италии, Корее, Кубе, Нидерландах, Сингапуре, Таиланде. Его работы находятся в коллекциях известных галерей и музеев мира.

Выставка работ Юэ Миньцзюня "Сад улыбок", которая будет представлена в Центре Гейдара Алиева, продлится до 27 октября.