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Третья ничья Шахрияра Мамедъярова на шахматном турнире "Мастерс"

Общество Материалы 9 июня 2024 02:23 (UTC +04:00)
Третья ничья Шахрияра Мамедъярова на шахматном турнире "Мастерс"
Фото: Shahriyar Mammadyarov / Facebook

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Ташкенте продолжается турнир "Мастерс" с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в третьем туре наш гроссмейстер, начавший с двух ничьих, снова завершил партию миром.

В турнире принимают участие восемь гроссмейстеров.

Ниже приводим пары третьего тура.

Пархам Магсудлу (Иран) - Шахрияр Мамедъяров - 0,5:0,5
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) - Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) - 0,5:0,5
Ю Янгьи (Китай) - Алексей Сарана (Сербия) - 1:0
Рихард Раппорт (Венгрия) - Алессандр Грищук (ФИДЕ) - 0,5:0,5
Видит Сантош Гуджарати (Индия) - Джавохир Синдаров (Узбекистан) - 0,5:0,5

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