Третья ничья Шахрияра Мамедъярова на шахматном турнире "Мастерс"

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте продолжается турнир "Мастерс" с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.
Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в третьем туре наш гроссмейстер, начавший с двух ничьих, снова завершил партию миром.
В турнире принимают участие восемь гроссмейстеров.
Ниже приводим пары третьего тура.
Пархам Магсудлу (Иран) - Шахрияр Мамедъяров - 0,5:0,5
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) - Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) - 0,5:0,5
Ю Янгьи (Китай) - Алексей Сарана (Сербия) - 1:0
Рихард Раппорт (Венгрия) - Алессандр Грищук (ФИДЕ) - 0,5:0,5
Видит Сантош Гуджарати (Индия) - Джавохир Синдаров (Узбекистан) - 0,5:0,5