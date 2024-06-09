Третья ничья Шахрияра Мамедъярова на шахматном турнире "Мастерс"

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте продолжается турнир "Мастерс" с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в третьем туре наш гроссмейстер, начавший с двух ничьих, снова завершил партию миром.

В турнире принимают участие восемь гроссмейстеров.

Ниже приводим пары третьего тура.

Пархам Магсудлу (Иран) - Шахрияр Мамедъяров - 0,5:0,5

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) - Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) - 0,5:0,5

Ю Янгьи (Китай) - Алексей Сарана (Сербия) - 1:0

Рихард Раппорт (Венгрия) - Алессандр Грищук (ФИДЕ) - 0,5:0,5

Видит Сантош Гуджарати (Индия) - Джавохир Синдаров (Узбекистан) - 0,5:0,5