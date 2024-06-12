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В город Шуша возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Общество Материалы 12 июня 2024 07:04 (UTC +04:00)
В город Шуша возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Шуша.

Как сообщает Trend, 12 июня очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Шуша из Гарадагского района города Баку. На этом этапе в город Шуша возвращается еще 21 семья – 85 человек.

Жители выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Напомним, что к настоящему времени в городе Шуша обеспечено постоянное проживание 126 семей, или 491 человека.

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