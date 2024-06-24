За 4 года в связи с экологическими правонарушениями обеспечена выплата около 4,2 миллиона манатов в госбюджет Азербайджана - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - За 4 года в связи с экологическими правонарушениями обеспечена выплата в госбюджет Азербайджана 4 миллионов 193 тысяч 168 манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на научно-практической конференции на тему "Роль просветительских и правоохранительных мероприятий в укреплении окружающей среды", проходящей в городе Ханкенди.

По его словам, единогласное решение провести в Азербайджане такое престижное мероприятие, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), является признаком большого уважения и доверия к Азербайджану со стороны международного сообщества, а также является ярким примером оценки вклада Азербайджана в защиту окружающей среды и предотвращение изменения климата на национальном, региональном и глобальном уровнях.

"Прокуратура также должна действовать в соответствии с этими реалиями. В Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики и на местах была проведена глубокая специализированная работа по борьбе с экологическими правонарушениями, просвещению и предотвращению подобных нарушений.

На сегодняшний день Управлением исполнительных производств вне-уголовного преследования, учрежденным в 2020 году, и помощниками районных прокуроров, ответственных за эту сферу, изучена информация о 701 преступлении, возбуждено 407 уголовных дел.

Всего по делам об административных правонарушениях возбуждено 418 дел в отношении физических лиц, 530 - в отношении должностных лиц, 84 - в отношении юридических лиц. Значительная часть из них была связана с нарушениями окружающей среды.

В соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики "О прокуратуре", управлением было сделано 229 представлений соответствующим организациям или должностным лицам об устранении нарушений закона, причин и условий, их вызвавших, и 197 официальных предупреждений в целях предотвращения нарушений закона.

Помимо привлечения к ответственности лиц, совершивших правонарушения, и возмещения ущерба, Генеральная прокуратура формирует платформу ECOLEAD, которая несет в себе просветительский, превентивный и восстановительный эффект. Мы строим этот проект совместно с министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Бакинским государственным университетом и активными в этой области неправительственными организациями (НПО).

Целью платформы ECOLEAD является укрепление окружающей среды посредством просветительских и правоохранительных мероприятий, координация деятельности специалистов в области охраны окружающей среды, содействие эффективной организации и развитию многосторонних отношений путем обмена существующим опытом в этих областях, расследования неправомерных действий против окружающей среды, предотвращения нарушений в этой области, обмена накопленными знаниями и информацией, в пределах своей компетенции, а также расширение отношений сотрудничества для более оперативного и эффективного выполнения своих функций", - отметил генпрокурор.

Он подчеркнул, что основа работы платформы ECOLEAD - это совместные усилия сотрудников прокуратуры, экологов, высших учебных заведений и НПО, составляющих компонентов - "ECOLAB", "Ecoclinic" и "Штрафной парк - месть природы", направленна на расследование преступлений против окружающей среды, предотвращение нарушений в этой области, а также обмен накопленными знаниями и информацией.

"Платформа ECOLEAD, сформированная для профессионалов, которые будут работать в едином направлении, послужит улучшению исследовательских потребностей, привлечению заинтересованных сторон к предотвращению и решению экологических нарушений, а также межпрофессионального диалога в области экологии для лучшего решения постконфликтных экологических проблем в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах", - добавил он.

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