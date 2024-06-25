В Азербайджане утверждены "Правила применения методов определения таможенной стоимости"

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила применения методов определения таможенной стоимости".
Как сообщает во вторник Trend в связи с этим, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал новое решение.
Согласно решению, таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию, будет определяться следующими способами:
1) по договорной цене ввозимых товаров;
2) по договорной цене идентичных товаров;
3) по договорной цене однородных товаров;
4) способом вычитания стоимости;
5) способом сложения стоимости;
6) запасным способом.
Решение вступает в силу спустя 30 дней.
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