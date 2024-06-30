В Азербайджане впервые пройдет Фестиваль электромобилей

БАКУ /Trend/ - 7 июля в Баку пройдет Фестиваль электромобилей при организации Автомобильной федерации Азербайджана (АФА). Данное мероприятие организовано в Азербайджане в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» и накануне COP29.

Как сообщает Trend, цель мероприятия – популяризация экологических транспортных средств и демонстрация их преимуществ.

Фестиваль, который создаст прекрасную возможность подчеркнуть важность экологических транспортных средств и донести до общества их преимущества, начнется в Белом городе. Там будут выставлены «зеленые» автомобили – транспортные средства, которые не наносят вреда нашей планете.

Цель фестиваля — объединить любителей электромобилей, а также скептиков, показать их важность для жизни в экологически чистой среде.

Отметим, что электромобили работают с нулевым уровнем выбросов и предотвращают выброс углекислого газа (CO2) и других вредных газов в атмосферу.

Помимо того, что это важный шаг в борьбе с изменением климата, он также улучшает качество воздуха и служит здоровью людей.

Владельцы электромобилей, желающие принять участие в фестивале и стать частью полезного для нашего мира и окружающей среды мероприятия, могут зарегистрироваться, обратившись до 5 июля по адресу электронной почты Автомобильной Федерации Азербайджана [email protected] или по номеру мобильного телефона +994502950100.

На Фестивале, имеющем большое значение как в сфере экологии, так и в сфере культуры, будет представлена ​музыкальная программа, а также будут награждены победители различных номинаций.