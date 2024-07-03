БАКУ /Trend/ - В Азербайджане более 200 отелей получили "звездные" рейтинги на основе Национальной "звездной" классификации.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на мероприятии по присвоению "звезд" отелям, прошедшим Национальную "звездную" классификацию, и презентации Национальной платформы бронирования.

"Развитие отельного бизнеса как одного из основных направлений туризма является достаточно важным фактором для сферы в целом. Не секрет, что на формирование положительного туристического имиджа страны напрямую влияют инфраструктура, уровень сервиса в отелях и другие подобные критерии. Однако их оценка возможна, если отели проходят "звездную" классификацию и получают соответствующие "звездные" рейтинги. Это также требование законодательства.

Согласно закону "О туризме", каждая гостиница - отель, действующий на территории Азербайджанской Республики, должен получить "звездную" категорию в течение 6 месяцев с даты начала деятельности. Более 200 отелей получили "звездные" рейтинги на основе Национальной "звездной" классификации. Конечно, было немало отелей, в которых из-за многочисленных несоответствий проводился повторный аудит или они должны были повторно подать заявку на классификацию. Хотя многие прошли классификацию, исправив недостатки, все еще существуют отели, которые не соответствуют требованиям "звездной" классификации. Около 40 отелей получили определенное время для устранения несоответствий и будут повторно проверены. В этом процессе продолжается оказание консультативной поддержки отелям со стороны Бюро туризма Азербайджана и Ассоциации отелей Азербайджана.

"Звездная" классификация станет импульсом для внедрения современных мировых стандартов, поможет туристам сделать более правильный выбор, увеличить число услуг. Следовательно, все это является важным вкладом в формирование здоровой конкуренции в сфере и развитие отельного бизнеса в целом", - сказал Нагиев.

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