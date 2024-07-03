В Баку прошло мероприятие в связи с присвоением отелям "звездных" рейтингов и презентацией платформы бронирования

БАКУ /Trend/ - 3 июля состоялось мероприятие, организованное Государственным агентством по туризму Азербайджана и посвященное присвоению "звездных" рейтингов отелям, прошедшим Национальную "звездную" классификацию, и презентации Национальной платформы бронирования.

В мероприятии приняли участие руководители Государственного агентства по туризму, Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком и Государственного агентства рекламы, сообщает Trend.

Выступивший председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что на формирование положительного туристического имиджа Азербайджана напрямую влияют инфраструктура, уровень обслуживания и другие критерии в отелях, и их оценка возможна благодаря прохождению отелями "звездной" классификации и получению соответствующих "звездных" рейтингов.

По его словам, "звездные" рейтинги были присвоены более чем 200 отелям на основе Национальной "звездной" классификации.

Фуад Нагиев отметил, что около 40 отелей получили определенное время для устранения несоответствий и будут повторно проверены, и продолжается оказание консультативной поддержки отелям со стороны Бюро туризма Азербайджана и Ассоциации отелей Азербайджана.

Председатель агентства добавил, что главной целью является усиление роли отельной индустрии при организации такого как COP29 международного мероприятия, на самом высоком уровне, и выразил уверенность в том, что отельная индустрия приложит все усилия, чтобы возвысить имя нашего государства на высокий уровень во время мероприятия COP29.

В своем выступлении начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Мамед Аббасбейли отметил важность индустрии туризма, которая играет фундаментальную роль в быстром и устойчивом развитии экономики страны.

Было подчеркнуто, что для обеспечения конкурентоспособности в сфере отельного бизнеса, являющегося одной из основных сфер туристического сектора, субъектами бизнеса было уделено внимание повышению показателей качества, дальнейшему развитию туристических продуктов или услуг.

Кроме того, была отмечена важность принятия новых стандартов в сфере туризма, способствующих эффективному управлению ресурсами, оптимизации бизнес-процессов и снижению затрат. Также было рассказано о перспективах развития халяльного туризма, актуального в последнее время. Было отмечено, что предложение туристических услуг и продуктов, отвечающих исламским нормам, привлечет больше туристов из мусульманских стран.

В ходе мероприятия была представлена информация о присоединении к инициативе "Основы устойчивого развития отелей", учрежденной Всемирным советом по путешествиям и туризму, являющимся официальным партнером Бюро по туризму Азербайджана.

Было отмечено, что программа "Основы устойчивого развития отелей" содержит предварительные шаги, которые могут быть предприняты для поддержки адаптации индустрии размещения к глобальным критериям устойчивого развития.

Также была представлена первая Национальная платформа бронирования, которая позволяет туристам более комфортно бронировать отели и другие средства размещения.

Было отмечено, что на отели, гостевые дома и другие средства размещения, использующие местную платформу бронирования, будут распространяться льготы и скидки.

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