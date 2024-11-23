Названо количество пассажиров, перевезенных морским транспортом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2024 года количество пассажиров, перевезенных морским транспортом в Азербайджане, увеличилось на 20,4 процента по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составило 24,2 тысячи человек.

Как сообщили в субботу Trend в Госкомстате Азербайджана, объем грузов, перевезенных морским транспортом в январе-октябре 2024 года, составил 7 миллионов 164,2 тысячи тонн и снизился на 6,4 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

"Нефтяные грузы составили 47,6 процентов грузов.

Морские порты произвели погрузочно-разгрузочные работы в объеме 11 миллионов 704,4 тысячи тонн, из которых 9 миллионов 360,2 тысячи тонн, или 80%, составили транзитные грузы.

По состоянию на 1 ноября 2024 года объем грузов, остающихся в портах, составил 501,7 тысячи тонн", - говорится в сообщении Госкомстата.

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