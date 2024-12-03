Принимаются все меры для включения людей с ограниченными физическими возможностями в инклюзивное общество - Давуд Рагимли

БАКУ /Trend/ - Принимаются все меры для включения людей с ограниченными физическими возможностями в инклюзивное общество.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Союза организаций инвалидов Азербайджана Давуд Рагимли на проходящем в Баку мероприятии "Совершенствование климатических решений с участием людей с инвалидностью", посвященное Международному дню инвалидов.

По его словам, с целью организации прав, благополучия инвалидов во всех сферах жизни общества и развития ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов.

Он отметил, что День, учрежденный в 1992 году Организацией Объединенных Наций, направлен на сбор поддержки и повышение осведомленности для устранения основных проблем, влияющих на жизнь и права людей с ограниченными физическими возможностями. "В Азербайджане этот день отмечается с 1994 года и ежегодно различными государственными структурами, международными организациями, а также неправительственными организациями систематически проводятся мероприятия с участием лиц с инвалидностью.

Совсем недавно Азербайджан провел 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Во время COP29 также активно принимали участие организации, связанные с лицами с ограниченными физическими возможностями. Внесение темы инвалидности в повестку COP было важным вопросом. Мы уверены, что эта тема останется актуальной и на следующих конференциях. COP29 также была очень важным мероприятием с точки зрения инклюзивности", - добавил он.

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