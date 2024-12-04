На услуги культурного сектора будет распространяться кэшбэк

БАКУ /Trend/ - Согласно предложенным изменениям в Налоговый кодекс Азербайджана, которые, как ожидается, вступят в силу с нового года, к культурному сектору будут применяться большие налоговые льготы.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на странице депутата Милли Меджлиса Вугара Байрамова в социальной сети Facebook.

Он отметил, что цель состоит в том, чтобы стимулировать развитие этого сектора за счет привлечения большего количества инвестиций

"В то же время это может привести к снижению затрат на ряд услуг в культурном секторе, а также к снижению цен.

Согласно изменениям, со следующего месяца в секторе культуры будет предоставлено полное освобождение от земельного налога и 90-процентное освобождение от налога на прибыль (доход) сроком на 5 лет. В то же время, размер льготы по налогу на прибыль (доход) увеличивается с 75-процентной скидки до 90-процентной", - подчеркнул он.

Депутат также отметил, что действующим законодательством количество субъектов, которым предоставляются льготы, увеличивается с 1 до 5.

В список тех, кто может воспользоваться льготами, добавляются театр, музей, симфонический оркестр и кинопродюсер.

Одним из наиболее важных моментов является введение возврата НДС со следующего года и в этом секторе. Так, за услуги, оказанные в сфере театральных представлений, кинопоказа, посещения музеев и концертов симфонического оркестра, будет возвращено 50 процентов НДС, уплаченного в безналичном порядке (ƏDVcashback). То есть кэшбэк будет распространяться и на услуги культурного сектора", - говорится в публикации.

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