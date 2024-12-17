По сравнению с периодом до введения ОМС среднемесячная зарплата врачей в Азербайджане значительно выросла - Заур Алиев

БАКУ /Trend/ - По сравнению с периодом до введения Обязательного медицинского страхования (ОМС) среднемесячная заработная плата врачей в Азербайджане значительно выросла.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по ОМС Азербайджана Заур Алиев во время пресс-конференции по итогам 2024 года.

"В частности, за 2024 год зарплата травматологов, включая фиксированную заработную плату и бонусы, увеличилась до 3600 манатов, а зарплата общих хирургов и акушеров-гинекологов - до 3300 манатов. Причиной роста стало добавление новых медицинских услуг в конверт услуг в прошлом году и повышение тарифов на ряд медицинских услуг. Эти повышения служат укреплению благополучия медицинского персонала", - подчеркнул председатель.

Заур Алиев добавил, что после введения ОМС средняя заработная плата младшего медицинского персонала увеличилась с 270 до 410 манатов, среднего медицинского персонала - с 320 до 540 манатов.

"Принятые меры не только повышают мотивацию медицинского персонала, но и вносят важный вклад в повышение качества оказания медицинских услуг",- сказал он.

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